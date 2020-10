Schwerpunkte

Pflegeheim am Kloster Denkendorf wurde eröffnet

19.10.2020 05:30, Von Roland Kurz — E-Mail verschicken

Das Pflegeheim am Kloster wurde am Freitag eröffnet – Es gibt 45 Einzelzimmer für Kurzzeit- und Langzeitpflege

Heimleiterin Carmen Herz und Pflegedienstleiter Kielmann in einem der Aufenthaltsräume einer Wohngruppe. Fotos: Bulgrin

DENKENDORF. Im Kloster Denkendorf wird ein neues Kapitel aufgeschlagen: In einem Neubau, der sich an das historische Gemäuer anfügt, eröffnet die Evangelische Altenheimat ein Pflegeheim mit 45 Plätzen. Am Donnerstag zogen die ersten drei Bewohner ein, am Freitag übergab die Kloster Denkendorf Immobilien GmbH, eine Tochter der evangelischen Landeskirche, den Schlüssel offiziell an die Betreiberin. Das Konzept des diakonischen Trägers weicht in Denkendorf vom üblichen Schema ab: Ein Drittel der Zimmer sind für die Kurzzeitpflege. Außerdem können in den übrigen 30 Zimmern auch schwerst kranke Menschen in ihrer letzten Lebensphase versorgt werden. Das Gebäude hat 8,5 Millionen Euro gekostet.