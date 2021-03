Schwerpunkte

Pflegebedürftig – wo gibt es Hilfe?

17.03.2021

Im Köngener Gemeinderat wurde der Pflegestützpunkt Wendlingen vorgestellt – Krankenpflegeverein als erster Ansprechpartner

Wer pflegebedürftig ist oder sich um einen Pflegebedürftigen kümmert, hat es schon erlebt: Man rennt von Pontius zu Pilatus, um den richtigen Ansprechpartner zu finden. Indes, gebündelt erhält man alle Infos rund um Unterstützung im Alter in den Pflegestützpunkten im Landkreis. Wie die aufgebaut sind, darüber wurde der Köngener Gemeinderat kürzlich informiert.

Susanne Liebhart steht Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen in Köngen mit guten Tipps zur Seite. Foto: Holzwarth

KÖNGEN/WENDLINGEN. Sich im Dschungel der Hilfeleistungen in der Altenpflege zurechtzufinden, das ist oft gar nicht einfach. Pflege zu Hause? Wenn ja, welche Pflegedienste gibt es in der Stadt oder Gemeinde? Welche Tagespflegeangebote stehen zur Verfügung? Wer vermittelt eine 24-Stunden-Pflege? Und wo gibt es Lagerungsbetten, die ein Wundliegen verhindern, und wer bezahlt die? Gibt es finanzielle Zuschüsse für den Einbau eines Treppenlifts? Fragen über Fragen. Beantwortet werden sie kompetent in einem Pflegestützpunkt, der häufig in den Rathäusern von größeren Kommunen angesiedelt ist. Franziska Hetzinger, Altenfachberaterin des Landkreises Esslingen stellte den Köngener Gemeinderäten die Entwicklung der Pflegestützpunkte vor.