Pfarrer Hannes Gaiser zieht es nach Göppingen

14.01.2020 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Pfarrer Hannes Gaiser verlässt Oberboihingen – Neue Wirkungsstätte: die Göppinger Oberhofenkirche

Dreizehneinhalb Jahre ist Hannes Gaiser schon Pfarrer in Oberboihingen. Nun, mit 59 Jahren, will er noch einmal etwas Neues wagen. Und wechselt noch Ende Januar auf eine Pfarrstelle in Göppingen. Der Abschied aus Oberboihingen fällt ihm jedoch nicht ganz leicht.

Bild mit Symbolkraft: Hannes Gaiser beim Verlassen der Bartholomäuskirche Foto: Just

OBERBOIHINGEN. „Wow“, dachte Hannes Gaiser, als er vor dreizehneinhalb Jahren aus Mössingen nach Oberboihingen kam. Denn zunächst wohnte er mit seinem Sohn im Hohentwiel. Das ist eine herrschaftliche Residenz. Wobei, alles ist relativ, denn „im Winter musste ich die Butter dort natürlich nicht in den Kühlschrank stellen. Die Küche reichte völlig“, sagt Gaiser schmunzelnd. Doch in solch alten Gemäuern zu wohnen, mitten im Ort, das fand der Pfarrer schon toll. Und da er ein sportlicher Typ ist, der sich gerne mal auf sein Rennrad schwingt, genoss er es auch, dass man in Oberboihingen schnell im Grünen ist.