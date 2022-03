Schwerpunkte

Pfarrer Elwert in Wendlingen ins Amt eingesetzt

21.03.2022 05:30, Von Peter Dietrich — E-Mail verschicken

Schon seit drei Jahren ist Paul-Bernhard Elwert als evangelischer Pfarrer in Wendlingen, bisher als Vertretung. Nun wurde er bei einer feierlichen Investitur richtig in sein Amt eingesetzt.

Bei der Investitur von Pfarrer Paul-Bernhard Elwert dabei waren rechts neben ihm seine Ehefrau Rebekka, um die beiden herum (von links) Diakonin Bärbel Greiler-Unrath, Pfarrer Hans-Peter Moser, Dominik Cornelsen (ein Jugendfreund von Pfarrer Elwert), Dekanin Christiane Kohler-Weiß (hinten) und Dorothea Wölfle (Patin von Pfarrer Elwert). Foto: Dietrich

WENDLINGEN. Drei Jahre lang als Pfarrer in Vertretung, nun aber richtig in sein Amt berufen: Was ändert sich für Paul-Bernhard Elwert durch die Investitur? Sein Pfarrkollege Hans-Peter Moser sagte, er sei nun berechtigt, einmal in der Eusebiuskirche auf der Ahnentafel der Wendlinger Pfarrer verewigt zu werden. Aber das sei für seine Bewerbung nicht entscheidend gewesen. Der weitere Pfarrkollege, Peter Brändle, konnte Corona-bedingt nicht mitfeiern, beim Stehempfang vor der Kirche blieb ihm immerhin der Blick aus dem Pfarrhausfenster.