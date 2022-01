Schwerpunkte

Pfarrer Daniel Heller aus Wendlingen beendet seinen priesterlichen Dienst

14.01.2022 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Der seit sechs Jahren in der Seelsorgeeinheit „Guter Hirte – Kolumban“ im Dekanat Esslingen-Nürtingen tätige katholische Pfarrer Daniel Heller hat überraschend seinen priesterlichen Dienst beendet.

Geht auf eigenen Wunsch: Daniel Heller Foto: DRS/Krämer

WENDLINGEN/KÖNGEN. Am vergangenen Samstag hat sich der katholische Pfarrvikar Daniel Heller nach dem Gottesdienst in der Kirche von St. Kolumban in Unterboihingen von den Gottesdienstbesuchern verabschiedet. Für die meisten Kirchenmitglieder kommt dieser Schritt überraschend. Vor allem dass der geweihte Priester ganz aus dem Amt ausscheiden will.