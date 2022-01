Schwerpunkte

Petra Durst-Benning hat geheiratet

18.01.2022 05:30, Von Gaby Kiedaisch

Die Bestseller-Autorin Petra Durst-Benning hat wieder geheiratet und lebt mit ihrem Ehemann überwiegend in Bad Kreuznach. Durch ihre familiären Kontakte will sie aber weiterhin Kontakt in den Kreis Esslingen halten – auch zu ihrer Leserschaft.

Petra Durst-Benning mit ihrem zweiten Mann Edgar J. Hess im Schlosspark von Bad Kreuznach. Hier haben sich die Eheleute das Jawort gegeben. Foto: Anton

Mit über 2,6 Millionen verkaufter Bücher, die in zahlreiche Sprachen übersetzt wurden, hat Petra Durst-Benning nicht nur hierzulande, sondern weltweit eine große Leserschaft. Ihr jüngstes Werk, die Fotografinnen-Saga um die unerschrockene Wanderfotografin Mimi Reventlow, ging bereits mehr als 222 000 Mal über die Ladentheke. Jetzt hat die Bestseller-Autorin überraschend ein zweites Mal geheiratet.