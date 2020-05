Schwerpunkte

Petition behindert Temporeduzierung

29.05.2020 05:30, Von Sylvia Gierlichs

Urteil des Petitionsausschusses könnte im Herbst erfolgen

KÖNGEN. Ende September beschloss der Gemeinderat, das Tempo auf der L 1200 in den Nachtstunden zwischen 22 und 6 Uhr auf 30 Stundenkilometer zu begrenzen und in der K 1266 bis zur Austraße generell Tempo 40 auszuweisen. Sowohl Verkehrsbehörde als auch Regierungspräsidium zeigten sich für die Pläne der Gemeinde aufgeschlossen. Immerhin basieren die Vorschläge auf der Lärmaktionsplanung Köngens und fußen damit auf EU-Recht.

Das Regierungspräsidium Stuttgart gab der Gemeinde sogar eine Empfehlung, wie weiter vorzugehen ist, um eine Temporeduzierung durchzusetzen. Bestandteil des weiteren Vorgehens war der Gemeinderatsbeschluss, den das Gremium im September prompt lieferte. Doch dann ist es still um das Thema Tempolimit geworden. Bis in der jüngsten Sitzung der ehemalige Köngener Gemeinderat Heinz Aldinger sich in der Bürgerfragestunde danach erkundigte, was denn aus den Plänen geworden ist..

Bürgermeister Ruppaner erklärte, wie es um die Pläne zur Lärmreduzierung auf Köngens Straßen steht. Denn kaum war der Beschluss im September gefasst, kam Ungemach von völlig unerwarteter Seite. Ein Neuffener Bürger hatte eine Online-Petition gegen das Tempolimit eingereicht. „Das ist wirklich ärgerlich“, sagte Ruppaner.