Schwerpunkte

Party im Wernauer Freibad

13.08.2022 05:30, — E-Mail verschicken

WERNAU. Nach der erfolgreichen Premiere der neuen Partyreihe im Wernauer Freibad, finden die „Sunbeats“ am kommenden Sonntag, 14. August, ein zweites Mal statt. Mit an Bord ist ein „Best-of-House-Music“: Es sind DJs gebucht, die von 11 Uhr bis 20 Uhr die Badegäste im Wernauer Freibad begleiten. Diesmal legen Cedricson und Mel auf, außerdem kündigen die Veranstalter einen „Special Guest“ an. Für alle Besucher der „Sunbeats“ ist einzig und allein der reguläre Eintritt für das Freibad Wernau zu zahlen. Im Bereich der Liegewiese beim Volleyballfeld wird an diesem Tag eine Beach-Bar aufgebaut sein. Um das Urlaubsfeeling zu vollenden, sind diverse Mini-Games organisiert. pm