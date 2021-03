Schwerpunkte

Parkhaus soll einen Stock weniger erhalten

16.03.2021 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Gemeinderat pocht auf Abschluss eines Kostenübernahmevertrags und will erst dann Baubeschluss für Parkhaus Schwanenweg fassen

Mit einer Enthaltung stimmte der Gemeinderat dem Vorentwurf und der Kostenschätzung für das Parkhaus zu. Gleichzeitig wurde die Verwaltung damit beauftragt, die Kosten genau zu berechnen und den Bauantrag zu erstellen. Bevor der Baubeschluss gefasst werden soll, will der Gemeinderat, dass die Stadt einen Kostenübernahmevertrag mit der CG Elementum abschließt.

Hier auf dem neu eingerichteten Park-and-ride-Parkplatz am Schwanenweg ist das neue Parkhaus geplant. Foto: Kiedaisch

WENDLINGEN. Mit diesem Kostenübernahmevertrag will der Gemeinderat auf Nummer sicher gehen: mit dem geplanten Parkhaus, das gemäß der Kostenschätzung des Architekten mit brutto 7,75 Millionen Euro beziffert wird, sollen weitere Park-and-ride-Parkplätze in der Region entstehen. Als Ersatz für den Verlust des Behrparkplatzes mit Park-and-ride-Stellplätzen (dort baut die Volksbank ein Verwaltungsgebäude) sind interimsweise – bis das neue Parkhaus auf dem dafür vorgesehenen Grundstück im Schwanenweg gebaut wird – neue Stellflächen für Bahnkunden im letzten Jahr entstanden. Allerdings wird die neue P+R-Fläche bisher kaum von Bahnpendlern genutzt. Dies liegt vermutlich daran, dass wegen der Pandemie viele noch immer im Homeoffice arbeiten oder sich in Kurzarbeit befinden. Jedenfalls hat die Nachfrage nach Parkplätzen stark nachgelassen.