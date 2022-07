Schwerpunkte

Pannenflicken von Cycleride für Wendlingen, Köngen und Frickenhausen

Nur ein Beispiel, das Cycleride in Köngen anführt: Hier hat man an die Radfahrerfurt gedacht, wenn auch ohne Piktogramme und roter Farbe. Nun muss man hier auch mit Fußgängern auf dem Radweg rechnen, da der Gehweg vollständig zugeparkt ist. Foto: Cycleride

WENDLINGEN/KÖNGEN/FRICKENHAUSEN. Einmal im Jahr verleiht die Initiative Cycleride den Negativpreis Pannenflicken an Gemeinden, deren Radwegeführung für Stirnrunzeln sorgt, weil bei ihrer Ausweisung Gesetze, Vorschriften und Empfehlungen in Bezug auf Radverkehr und Radverkehrsanlagen nicht eingehalten wurden, was die Gesundheit von Radfahrern und deren Rechtssicherheit gefährdet.