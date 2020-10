Schwerpunkte

P+R-Parkplatz jetzt im Schwanenweg

28.10.2020

Behrparkplatz nur noch für Inhaber von Monats- und Halbjahresparkscheinen

WENDLINGEN (gki). Wer regelmäßig mit der Bahn zwischen Wohnort und Arbeitsplatz pendelt, für den ist der sogenannte Behrparkplatz an der Bahnhofstraße erste Wahl. Seit gut einer Woche ist der P+R-Parkplatz Behr nur noch für Inhaber von Monatsparkscheinen und (blauen) Halbjahresparkscheinen freigegeben. Die Benutzer des Parkplatzes wurden über die Änderung per Handzettel, die sie an ihren Windschutzscheiben vorfanden, informiert.

Wer sporadisch oder wochenweise sein Fahrzeug parken will, für den stehen nun die P+R-Parkplätze in der Schlossgartenstraße sowie neben der Firma Brändle auf der anderen Seite der Bahnstrecke zur Verfügung. Neu ist der große P+R-Parkplatz im Schwanenweg (gegenüber Shell-Tankstelle) ebenfalls über den Gleisen, der dort interimsweise angelegt worden ist, bis das neue Parkhaus errichtet ist.