Otto Ruppaner einziger Kandidat bei Bürgermeisterwahl in Köngen

30.03.2022 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Die Köngener wählen am 24. April einen neuen Bürgermeister.

KÖNGEN. Es bleibt dabei: Köngens Bürgermeister Otto Ruppaner ist der einzige Kandidat bei der anstehenden Bürgermeisterwahl am Sonntag, 24. April. Bis zum Bewerbungsfristende am Montag, 18 Uhr, hatte kein weiterer Bewerber seinen Hut in den Ring geworfen. „Es hat sich auch kein Spaßkandidat beworben“, bewies der Hauptamts- und Wahlleiter Gerald Stoll Humor auf unsere Anfrage.

Bereits im letzten Jahr hatte Bürgermeister Otto Ruppaner seine erneute Kandidatur im Interview mit unserer Zeitung angekündigt. Am Freitag, 18. Februar, war die Stelle des Bürgermeisters im Staatsanzeiger veröffentlicht worden. Am Montagmorgen des 21. Februar lag seine offizielle Bewerbung im Briefkasten der Gemeinde Köngen.

Bis zur Wahl am 24. April hat die Gemeinde noch einiges in die Wege zu leiten. Nachdem der Wahlleitungsausschuss am Montagabend noch getagt hatte, beauftragte die Gemeinde gestern eine Druckerei mit dem Druck der Stimmzettel. Währenddessen wurden die Wahlbenachrichtigungen bereits verteilt. Sie müssen bis zum 3. April den Wahlberechtigten zugegangen sein. Wer per Briefwahl seine Stimme abgeben möchte, kann zwar jetzt schon die Unterlagen beantragen, mit ihrer Zustellung ist jedoch erst zu rechnen, wenn die Stimmzettel gedruckt sind, und das wird laut Stoll nicht vor Ende dieser beziehungsweise Anfang nächster Woche sein.