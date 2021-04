Schwerpunkte

Oster-Gottesdienst an Bürgerseen

01.04.2021 05:30, — E-Mail verschicken

(pm) Zum Distriktsgottesdienst im Grünen am Ostermontag, 5. April, wird um 11 Uhr an die Bürgerseen zwischen Nürtingen und Kirchheim eingeladen. Den Gottesdienst am Herrenhäusle zelebriert Pfarrerin Kornelia Stysch.