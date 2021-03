Schwerpunkte

Oster-FiFeFo abgesagt

25.03.2021 05:30, — E-Mail verschicken

WENDLINGEN (pm). Schweren Herzens müssen das Jugendhaus Zentrum Neuffenstraße und der Kreisjugendring Esslingen in Absprache mit der Stadt Wendlingen das Kinderferienprogramm FiFeFo in den Osterferien leider absagen. Die aktuelle Entwicklung der Corona-Pandemie macht eine Durchführung leider unmöglich. Die Hoffnungen ruhen jetzt auf die Durchführung des Ferienprogramms in den Pfingstferien vom 25. bis 29. Mai.