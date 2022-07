Schwerpunkte

Open-Air-Konzert der Köngener Grinio-Akademie

20.07.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Große Freude bei den zahlreichen Zuhörern und allen Mitwirkenden des zum zweiten Mal veranstalteten Grinio-Gartenbühnen-Konzertes bei perfektem Wetter im Garten der Grinio Akademie in Köngen. Die jungen Musici boten an der Violine, am Klavier und mit ihrer Singstimme ein sehr schönes, abwechslungsreiches Programm und wie immer waren die Klavierdozentin Natalia Szabat, Gesangs-Dozentin Gundula Peyerl und Akademieleiterin Eve-Marie Ulbrich an der begleitenden Violine mit von der Partie. Begeisterter Beifall belohnte die Akteure für die gekonnten Darbietungen. Für einige der Schüler war der Auftritt eine Premiere, die sie mit Bravour meisterten, was ebenso für den auf der Gitarre mitmusizierenden Vater einer Geigenschülerin galt. Der Grinio-Förderkreis Musiktalente unterstützt musikalischen Nachwuchs. pm Foto: Bay