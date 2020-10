Schwerpunkte

Online-Umfrage zum Spielplatz

22.10.2020

Bürgerportal: Wird der Spielplatz Vorstadtstraße noch genutzt?

WENDLINGEN (pm/red). Der Spielplatz in der Vorstadtstraße ist schon sichtbar in die Jahre gekommen. Das vorhandene Spielgerät muss in absehbarer Zeit aufwändig repariert oder aber erneuert werden. Eine Erneuerung des Spielgeräts würde dem angedachten Spielalter entsprechend erfolgen. Eine Umwidmung des Platzes in eine kleine Grünfläche steht ebenso im Raum. Dies nimmt die Stadtverwaltung Wendlingen zum Anlass, eine kleine Online-Umfrage im Bürgerportal durchzuführen, um herauszufinden, wie das Nutzungsverhalten ist. Dabei interessiert die Frage, ob dieser Spielplatz noch angenommen und genutzt wird. Wer teilnehmen möchte, wendet sich an das Bürgerportal unter www.e-buerger-wendlingen.de. Die Umfrage läuft bis 22. November.