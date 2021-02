Schwerpunkte

Online-Podiums- diskussion zur Pflege

05.02.2021 05:30, — E-Mail verschicken

KIRCHHEIM (pm). „Ohne Angst alt werden: Pflege braucht Rückenwind!“ Darüber diskutiert am Dienstag, 9. Februar, von 19 bis etwa 20.30 Uhr der Landtagsabgeordnete Andreas Kenner, selbst gelernter Altenpfleger, mit der Pflegebeauftragten der SPD-Bundestagsfraktion Heike Behrens, die in dieser und in der vergangenen Legislaturperiode die Reformgesetzgebung als Mitglied im Gesundheitsausschuss des Bundestages mitgestaltet hat. Sie berichtet, was die SPD zur Verbesserung der Bedingungen in der Pflege erreicht hat und welche weiteren Verbesserungen die SPD anstrebt.

Der demographische Wandel, die steigende Nachfrage nach Dienstleistungen rund um die Versorgung im Alter oder bei Pflegebedarf und der sich abzeichnende Fachkräftemangel werfen Fragen auf: Wie kann es gelingen, weiterhin gut ausgebildetes Personal für eine würdevolle Pflege alter und kranker Menschen zu finden? Wie können die Arbeitsbedingungen in der Pflege so weiterentwickelt werden, dass Krankenschwestern und Altenpfleger ihren Beruf nicht verlassen, sondern weiterhin mit hoher innerer Überzeugung diesen wertvollen Dienst am Menschen leisten? Daneben gibt es weitere interessante Fragen, wie die zum Ausbau der teilstationären Angebote wie Kurzzeitpflege, Tagespflege und der geriatrischen Reha.

Die Podiumsdiskussion findet online statt , man kann sie auf Facebook unter andreaskenner.spd oder bei Youtube unter Andreas Kenners Profil verfolgen.