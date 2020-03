Online-Lachen in Zeiten von „Corona“

WENDLINGEN (pm/red). Seit 25 Jahren gibt es die Lach-Yoga-Bewegung. Überall auf der Welt wird dieses Datum in diesem Jahr gefeiert. Auch die Wendlinger Lachscheune lädt zum Online-Lachen ein.

In Zeiten, in denen Covid19 dazu führt, dass die Menschen Abstand zu ihren Mitmenschen halten, in denen Angst, Panik und Unsicherheit zunehmen, scheint es auf den ersten Blick absurd, zu lachen. Doch sind gerade Angst und Panik schlechte Helfer in der Not und schwächen das Immunsystem. Lachen hingegen stärkt die Immunabwehr. Das wissen nicht nur die Lach-Yogies, heißt es dazu in einer Pressemitteilung der Lachscheune. Lachen helfe in herausfordernden Zeiten, Stress und stressvolle Gedanken zu reduzieren und Glückshormone auszuschütten. Und das alles auch, wenn es gar keinen Grund zum Lachen gibt. Doch auch die Lach-Yogies müssen die Hinweise sehr ernst nehmen, damit Covid19 in seiner Verbreitung keine Chance hat. Weil Lachen und Lachyoga in Gruppen nun einmal besonders gut funktioniert, finden Lachyoga-Angebote und Lachyoga-Treffen auf der ganzen Welt statt: Online via Skype/Zoom. So kann in der Gruppe – ohne direkten Kontakt – gemeinsam gelacht werden. Und man erreicht mehr Menschen mit dem Lachyoga als je zuvor.

Zudem ist das Jahr 2020 für die Lachyoga-Bewegung ein ganz besonderes Jahr. 25 Jahre Lachyoga. Aus diesem Anlass lädt Anita Klein, die Gründerin der Lachscheune in Wendlingen zu einem kostenfreien Online-Treffen ein.

Weitere Infos gibt es auf der Homepage www.Lachscheune.de, per Telefon unter (07024) 6441, Mobiltelefon 0157/89 57 54 90 und Mail Lachscheune@web.de.