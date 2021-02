Schwerpunkte

Online-Gymnastik

04.02.2021

WENDLINGEN-UNTERBOIHINGEN (pm). Mit großem Zuspruch ist am Montag die erste Videokonferenz mit dem Sportangebot „Gymnastik für Frauen und Männer“ gestartet. Weitere Online-Sportstunden der Abteilung Jedermannsport beim Turnverein Unterboihingen folgen immer montags, von 18 bis 18.30 Uhr. Das Angebot ist für TVU-Mitglieder kostenfrei, Nichtmitglieder zahlen einen Obolus; Anmeldung per E-Mail an geschaeftsstelle@tv-unterboihingen. Erforderlich ist ein geeigneter PC mit Kamera und Mikrofon. Für die nächste Stunde sollte man ein Gewicht bereithalten, alternativ kann auch eine Getränkeflasche egal in welcher Größe genommen werden, außerdem ein Theraband oder stattdessen eine Strumpfhose.