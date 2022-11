Schwerpunkte

„Oh du fröhliche Nachbarschaft“

Aktionen der Kirchheimer Nachbarschaftsnetzwerke in der Vorweihnachtszeit: Jede Menge los in den verschiedenen Ortsteilen und Quartieren.

KIRCHHEIM. Die verschiedenen Nachbarschaftsnetzwerke in Kirchheim und seinen Teilorten bereichern auch in diesem Jahr in den Quartieren mit verschiedenen Aktionen die besinnliche Adventszeit. Vielfältige Aktivitäten ermöglichen Begegnung sowie Austausch und sollen so die Zeit bis Weihnachten verkürzen.

„Ich freue mich, dass das Thema Nachbarschaft in den Quartieren und durch die Nachbarschaftsnetzwerke so gut gelebt wird. Das zeigt das abwechslungsreiche Programm, dass die Verantwortlichen in diesem Jahr für die Vorweihnachtszeit auf die Beine gestellt haben. Und dass wir mit Steingau und Hafenkäs zwei weitere Quartiere willkommen heißen können, in denen nachbarschaftliche Strukturen aufgebaut werden, freut mich besonders“, stellt Christine Kullen, Bürgermeisterin der Stadt Kirchheim, erfreut fest.

Der Ortsteil Lindorf verwöhnt die Nachbarschaft zum ersten Advent am Sonntag, 27. November, mit einem Adventsmarkt am Bürgerhaus, unter anderem mit gemeinsamem Singen unterm Weihnachtsbaum mit dem Musikverein Lindorf und dem Gesangverein Liederkranz Lindorf.