Obstklau in Hepsisau

12.07.2021 05:30, Von Bianca Lütz-Holoch — E-Mail verschicken

Kirschen, Äpfel und Nüsse verschwinden einfach von den Verkaufsständen an der Hauptstraße, ganze Bäume werden abgeerntet

Antje Allner ist sauer: In Hepsisau kommt ständig Obst abhanden. „Es wird immer schlimmer“, klagt die Zweite Vorsitzende des örtlichen Obst- und Gartenbauvereins. Neulich zum Beispiel musste ein Hepsisauer Kirschgartenbesitzer beobachten, wie eine Familie mit dem Auto zu seinem Stückle fuhr, Körbe und Kisten auspackte und einen kompletten Baum aberntete.

Vorsichtsmaßnahme: Ein Obstbaumbesitzer in Hepsisau hat eine Überwachungskamera an seinem Stand installiert. Foto: Riedl

WEILHEIM-HEPSISAU. Ein anderer stellte fest, dass die Schalen mit den roten Früchten an seinem Selbstbedienungs-Stand an der Hauptstraße zwar gut weggehen – aber beileibe nicht immer bezahlt werden. „Und das ist nicht nur bei den Kirschen so“, weiß Antje Allner. „Wenn die Walnüsse reif sind, fahren die Wanderer teilweise unsere komplette Walnussernte ein“, sagt sie. Auch Äpfel, Birnen und Zwetschgen sind beliebte „Mitnehmsel“. „Eigentlich all unser Obst“, zieht Antje Allner ein trauriges Fazit.