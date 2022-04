Schwerpunkte

Oberboihinger Musikverein bot unterhaltsamen Abend

12.04.2022 05:30

Der Musikverein Oberboihingen veranstaltete nach zwei Jahren Pause wieder ein Frühjahrskonzert.

Die Stammkapelle erfreute die Gäste mit einer großen musikalischen Bandbreite. Foto: pm

OBERBOIHINGEN. Endlich kehrt wieder Leben ein in die Oberboihinger Blasmusikwelt. Nachdem sich der Musikverein Oberboihingen zwei Jahre mit Proben, Platzkonzerten im Freien oder kurzen Aktionen zu Weihnachten über Wasser gehalten hat, freuten sich die Musiker kurz nach Frühlingsanfang auf ein buntes Konzert vor Besuchern in der Gemeindehalle in Oberboihingen. Der Vorsitzende Sven Grundler kündigte an, dass die Musiker an diesem Abend den Spagat schaffen möchten, einerseits mit Musik einen Appell für den Frieden und die Demokratie in Europa zu senden, andererseits aber zu einem sorgenfreien und unterhaltsamen Abend in der Gemeindehalle einzuladen.