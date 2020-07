Schwerpunkte

Oberboihinger Finanzen: Vorsichtig optimistisch

27.07.2020 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Oberboihinger Update des Finanzberichts – Vieles bleibt wegen der Coronakrise noch unklar

Bereits zum zweiten Mal legt Kämmerin Vanessa Kaiser den Oberboihinger Gemeinderäten einen Finanzzwischenbericht vor. Denn in der Coronakrise änderten sich innerhalb der letzten Wochen einige Parameter. Wichtigste Information: ein Nachtragshaushalt kann vermieden werden.

OBERBOIHINGEN. Wie aktuell der Bericht von Vanessa Kaiser ist, zeigte sich am Mittwoch in folgendem Satz: „In den letzten zwei Tagen haben sich noch Änderungen ergeben“, kündigte die Kämmerin an. Indes, eine der wichtigsten Einnahmen, der Anteil der Einkommenssteuer, den die Gemeinde erhält, wird zu Jahresende wohl niedriger ausfallen, wie in den Haushaltsplanungen zu Jahresanfang angenommen. 3,9 Millionen waren geplant, 3,5 Millionen werden es wohl werden. Das lässt sich an der Steuerschätzung aus dem Monat Mai schon ablesen.