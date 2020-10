Schwerpunkte

Oberboihingen: Vom Garten zum Bauplatz

07.10.2020 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

In Oberboihingen werden immer häufiger Bebauungspläne angepasst, um weitere Bebauung zu ermöglichen

Das Eckgrundstück Reuderner Straße/Im Haugennest in Oberboihingen soll bebaut werden. Der Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan erfolgte im Februar. Nun stimmten die Gemeinderäte noch einigen kleineren Änderungen zu.

Die Spitze des Grundstücks, das nun am Anfang der Straße „Im Haugennest“ bebaut werden soll, bleibt eine öffentliche Verkehrsfläche. Foto: Holzwarth

OBERBOIHINGEN. Der Bebauungsplan für das Gebiet „In der langen Steige“, zu der die Straße „Im Haugennest“ auch gehört, ist aus dem Jahr 1972. Damals wurde das Eckgrundstück an der Reuderner Straße ausgespart, die Baugrenze endet an der bestehenden Bebauung. Nun aber wollen die Eigentümer genau dieses Eckgrundstück, das bisher als Gartengrundstück genutzt wurde, bebauen und haben hierzu auch einen Vorschlag eingebracht. Ein Einfamilienhaus mit der Grundfläche von acht auf zwölf Meter findet dort allemal Platz. Die Gemeinde unterstützt solche Vorhaben, die zur Verdichtung der Bebauung im Ort beitragen. Also musste der Bebauungsplan angepasst werden, damit eine Bebauung möglich wird. Der wurde inzwischen öffentlich ausgelegt und stieß sowohl bei Anwohnern als auch bei den Behörden auf keine nennenswerten Rückmeldungen.