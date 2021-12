Schwerpunkte

Oberboihingen legt den Wirtschaftsplan für die Wasserversorgung vor

21.12.2021 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Oberboihingen legt den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung für das Jahr 2022 vor. Trotz Gewinnerwartung ist eine Kreditaufnahme notwendig.

Der Oberboihinger Hochbehälter ist schon heute an seinen Kapazitätsgrenzen angekommen. Mittelfristig soll ein neuer gebaut werden. Foto: Just

OBERBOIHINGEN. Viel ist in den vergangenen Wochen über die Gestaltung der Schulstraße gesprochen und geschrieben worden. Nicht ganz so deutlich wurde dabei herausgearbeitet, dass in der Schulstraße auch noch die Sanierung der Wasserleitung ansteht. Auch die Verdolung des Heuspenbachs und die Erneuerung der Abwasserkanäle war hier dringend notwendig. All das konnte unter dem Dach der Ortskernsanierung erledigt werden. Insgesamt kostet die Sanierung der Schulstraße 370 000 Euro.