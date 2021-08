Schwerpunkte

Oberboihingen: Kein Platz für neue Gewerbegebiete

14.08.2021 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Standorte für die Zukunft: In Oberboihingen ist nur noch eine kleine Fläche in der Stattmannstraße fürs Gewerbe übrig. Doch die Gemeinde hat profitiert von den interkommunalen Gewerbegebieten Bachhalde und Großer Forst in Nürtingen.

Das Gewerbegebiet Daimlerstraße ist durch den Neckar und die Bahnlinie begrenzt. Foto: Holzwarth

OBERBOIHINGEN. Oberboihingen ist eine hübsche Gemeinde. Zwischen Neckar und der Oberboihinger Höhe lässt es sich gut leben. Geht es um neue Gewerbeansiedlungen, muss man im Rathaus passen. Denn nach außen gibt es keine Erweiterungsmöglichkeiten mehr. Die Gemeinde ist eingekeilt zwischen der A 8 und dem Neckar.