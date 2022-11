Schwerpunkte

Oberboihingen hat zu wenig Druck auf der Wasserleitung

12.11.2022 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

In Oberboihingen liegt der Hochbehälter mittlerweile ein wenig zu tief, um die höher gelegenen Wohngebiete mit Wasser zu versorgen. Die Gemeinde behilft sich mit Druckerhöhungsanlagen. Für das Löschwasser gibt es Überlandhilfe aus Nürtingen.

Dietmar Stöckle von der Feuerwehr beim Test der neuen Schachthydranten in der sanierten Schulstraße. Foto: FFW

OBERBOIHINGEN. Der Oberboihinger Hochbehälter wurde in den 1950er-Jahren gebaut. 340 Meter hoch liegt er. „Damals war die Gemeinde noch nicht so hoch bebaut“, sagt Heinz Vogel, derzeit stellvertretender Bürgermeister. Mit einer Druckleitung wurde am Sportplatz Wasser entnommen und zum Friedhof hochgepumpt. Zwei Liter pro Sekunde, 86 Kubikmeter am Tag. Bodenseewasser? Das gibt es in Oberboihingen erst seit den 1970er-Jahren.