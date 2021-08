Schwerpunkte

Oberboihingen hat mehr Gewerbesteuer als gedacht

06.08.2021 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

In Oberboihingen legte Kämmerin Vanessa Kaiser einen Zwischenbericht zur finanziellen Lage vor. Investitionen werden verschoben.

OBERBOIHINGEN. Die Corona-Pandemie lässt viele Gemeinderäte ein wenig besorgt auf die Haushaltslage in ihren Kommunen schauen. Mit wie viel Steuereinnahmen kann man rechnen, um die Pflichtaufgaben zu erfüllen? Wie viele Abgaben fallen für die Kommune an? Nun, in Oberboihingen muss man sich derzeit keine Sorgen machen. Die Gemeinde muss nur geringe Zuweisungen beispielsweise an den Landkreis machen. Im Gegenzug stehen jedoch hohe Schlüsselzuweisungen beispielsweise des Landes an.