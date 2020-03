Handball: Bezirksliga-Schlusslicht Neckartenzlingen feiert zweiten Sieg in Folge – Neuffen chancenlosMit dem neuen Trainer Rainer Hagenlocher läuft es so richtig beim Bezirksliga-Schlusslicht TSV Neckartenzlingen. Nach dem 29:26 gegen tus Stuttgart, dem zweiten Sieg in Folge, schöpfen die…

Mehr