Oberboihingen: Bebauungsplan für ein Gebäude aufgestellt

16.12.2019 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Gemeinderat fasst Aufstellungsbeschluss – Das Gebiet umfasst 352 Quadratmeter

Wohnraum ist auch in Oberboihingen knapp. Deswegen sieht sich die Gemeinde nach jedem noch so kleinen Grundstück um, auf dem gebaut werden kann. Dieses Mal geht es um ein kleines Grundstück am Ende des Meisenwegs.