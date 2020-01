Nur noch wenige Ausschreibungen für neues Kinderhaus

24.01.2020

Oberboihinger Gemeinderat vergibt Gewerke für Kinderhaus Im Warnenberg

OBERBOIHINGEN. Während der Neubau für das Kinderhaus Im Warnenberg erkennbare Fortschritte macht, vergab der Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwoch dafür noch ausstehende Gewerke. Bis auf die Garten- und Landschaftsbauarbeiten wurden von Architekt Rolf Nehlich alle weiteren Gewerke beschränkt ausgeschrieben.

Von den fünf zur Angebotabgabe aufgeforderten Firmen gaben tatsächlich drei ein Angebot für neue Kindermöbel ab. Nachdem wegen unvollständiger Unterlagen ein Angebot in der Submission nicht gewertet werden konnte, verblieben zwei, wovon die Firma Widmaier aus Aichwald als günstigster Anbieter mit der Angebotssumme von 37 960 Euro einstimmig den Zuschlag erhielt.

Weiterhin wurde der Auftrag für Büromöbel in Höhe von 16 868 Euro an die Firma Resch aus Aigen-Schlägl in Österreich vergeben. Von den aufgeforderten acht Firmen reichten immerhin sechs ein Angebot ein, allerdings konnte auch hier wegen unvollständiger Unterlagen ein Angebot nicht berücksichtigt werden.