Schwerpunkte

Nun erhält die Wendlinger Albstraße ein neues Gesicht

10.05.2022 12:58, — E-Mail verschicken

Foto: Just

In mehreren Bauabschnitten wird die Albstraße zwischen der Neuffenstraße und der Germania-Kreuzung neu gestaltet. Dazu ist eine Vollsperrung notwendig. Los gingen die Bauarbeiten am Montag an der Germania-Kreuzung (im Bild). Bis zur Staufenstraße wird hier in den nächsten Wochen gebuddelt, was das Zeug hält. Das bringt aber auch einige Unannehmlichkeiten mit sich. Zum einen fallen natürlich die Parkplätze weg. Aber auch die Bushaltestelle am Langhaus wird stillgelegt. Die Linie 196 von Oberboihingen kommend fährt die Haltestelle während der gesamten Bauzeit nicht mehr an, sondern fährt direkt zum Busbahnhof oder zum Schulzentrum. Und auch die Linie 154 des Stadtverkehrs Wendlingen kann dort natürlich nicht mehr halten. Die Linie 155 des Stadtverkehrs Unterboihingen fährt bei der Hinfahrt nach Unterboihingen fahrplangemäß die Haltestelle Neuffenstraße an, bei der Rückfahrt aber direkt zum Busbahnhof. Etwa ein Jahr werden die Arbeiten andauern. Bei Fragen zum Bauablauf steht Ulrich Scholder im Rathaus als Ansprechpartner zur Verfügung, telefonisch unter (0 70 24) 94 32 39 oder per E-Mail scholder@wendlingen.de. red