Nürtinger Straße in Köngen ist bis Heiligabend gesperrt

01.12.2021

Wegen der Erneuerung der Wasserleitungen ist die Nürtinger Straße in Köngen gesperrt. Nichts geht mehr seit 15. November zwischen der Kreuzung Nürtinger Straße/Austraße/Christian-Eisele-Straße und dem Kreisverkehr Nürtinger Straße/Adolf-Ehmann-Straße/Wilhelm-Maier-Straße. Wer von Wendlingen aus das Ziel Einkaufszentrum in Köngen oder den Osten der Gemeinde hat, der folgt am besten der Umleitungsstrecke am Ortsbeginn von Köngen gleich an der Kreuzung Bahnhofstraße/Ab- und Auffahrt zur B 313 in die Wertstraße. – Grund für die Sperrung in der Nürtinger Straße ist die Erneuerung der Wasserleitung auf etwa 620 Meter. Das soll in einem ersten Schritt in Angriff genommen werden. In einem zweiten Bauabschnitt wird in einem Parallelweg entlang der Nürtinger Straße bis zur Kreuzung Imanuel-Maier-Straße ebenfalls die Wasserleitung ausgetauscht. Während der Bauzeit wird der Busverkehr umgeleitet. Mit einer Fertigstellung der Bauarbeiten wird voraussichtlich bis zum 24. Dezember gerechnet, sodass ab Weihnachten der Verkehr wieder ungehindert auf der Nürtinger Straße fahren kann. gki Foto: Kiedaisch