Nürtinger Firma Connect Com zieht nach Oberboihingen

22.06.2020 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Das Zizishäuser Unternehmen Connect Com verlagert einen Teil des Betriebs nach Oberboihingen

Das Gewerbegebiet Stattmannstraße besteht aus drei Bauabschnitten. Der dritte ist nun an die Firma Connect Com verkauft worden – einem führenden Hersteller und Anbieter von Lösungen für die Datenkommunikation. Bürgermeister Torsten Hooge freut sich über das neue Unternehmen am Standort Oberboihingen.

Oberboihingens Bürgermeister Torsten Hooge (links) im Gespräch mit Connect-Com-Geschäftsführer Timo Schweizer Foto: Holzwarth

OBERBOIHINGEN. Die ganze Welt redet von schnellem Internet, von Glasfaserkabeln, von 5G-Technologie. Daten von immenser Größe werden heute online übermittelt. Und möglichst in rasender Geschwindigkeit. Dafür benötigt man entsprechende Hardware. Ein Unternehmen, das genau in dieser Technologiebranche zu Hause ist, wird sich nun in der Oberboihinger Stattmannstraße ansiedeln. Ein Glücksfall. Und zwar sowohl für die Gemeinde als auch für die Firma Connect Com aus Zizishausen, die sich das Grundstück des dritten Bauabschnitts als Ganzes gesichert hat.