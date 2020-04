Notfallpraxis wieder in Kirchheim

02.05.2020 05:30, — E-Mail verschicken

KIRCHHEIM (pm). Ab morgen, Freitag, 1. Mai, ist die Ärztliche Notfallpraxis an der Medius-Klinik in der Kirchheimer Eugenstraße 3, wieder zu den gewohnten Zeiten geöffnet. Aufgrund der Situation während der letzten Wochen war die Ärztliche Notfallpraxis kurzfristig und interimsweise an das Klinikum in Nürtingen verlegt worden. Der Ärztliche Bereitschaftsdienst ist wie gewohnt über die Telefonnummer 116 117 erreichbar.