Notbetreuung wird pro Tag abgerechnet

19.03.2021

KÖNGEN (pm). Wie geht man mit der Abrechnung für die Betreuung von Kindern während der zweiten Lockdown-Phase um? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Köngener Gemeinderat zum wiederholten Male. Nun lautet die Regelung wie folgt: Die beanspruchte Notbetreuung vom 4. Januar bis 19. Februar 2021 wird tageweise je nach Betreuungsform für die Kindertagesstätten abgerechnet. Für die Schulkindbetreuung wird ebenso verfahren.

Familien, die vom 1. Februar bis 19. Februar keine Betreuung in Kindertagesstätten in Anspruch genommen haben, müssen also kein Entgelt für diesen Zeitraum bezahlen. Gleiches gilt für Familien, die im Februar keine Notbetreuung in der Schulkindbetreuung in Anspruch genommen haben. Da zum 22. Februar die Einrichtungen wieder in den Regelbetrieb unter Pandemiebedingungen übergegangen sind, fallen im Februar für eine Woche Entgelte für die Eltern an. Sie werden nachträglich eingezogen. Die Entgelte für den Januar, die bereits abgebucht waren, werden zurückerstattet. Die Entgelte für den März werden wieder regelmäßig eingezogen.

Das Land hatte im Januar angekündigt, 80 Prozent der Entgelte von den Familien, die keine Notbetreuung in Anspruch genommen haben, zu finanzieren. Allerdings wohl nur im Bereich der Kindertagesstätten und nicht der Schulkindbetreuung. Bei einer tageweise Abrechnung der Notbetreuung werden für den Januar 17 533 Euro (Kindertagesstätten) und 2505 Euro (Schulkindbetreuung) eingezogen. Für den Februar liegen noch keine Zahlen vor.