Noch kein Buch für die Sommerferien gefunden?

Das Team der Wendlinger Stadtbücherei gibt Leseempfehlungen für die Urlaubszeit

Die Urlaubszeit naht. Und wenn man so richtig schön losgelassen und den Alltag hinter sich gelassen hat, ist es Zeit, mal wieder ein gutes Buch in die Hand zu nehmen und einzutauchen in die fiktiven Geschichten der Autoren. Die Wendlinger Bücherei gibt rechtzeitig vor den Ferien einige Lesetipps.