Neuwahlen beim Handels- und Gewerbeverein Wendlingen: Robert Buncic folgt auf Dirk Eppinger

07.05.2022 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Nach über zwei Jahren Pandemie meldet sich der Handels- und Gewerbeverein Wendlingen erstmals wieder mit einer Mitgliederversammlung zurück. Die Resonanz war mehr als dürftig, trotz wichtiger Themen und Neuwahlen.

Die letzte Leistungsschau in Wendlingen war im März 2019. Foto: Archiv/Holzwarth

WENDLINGEN. Der HGV in Wendlingen hat einen neuen Vorsitzenden. Robert Buncic ist Nachfolger von Dirk Eppinger. Dieser stand seit Februar 2013 an der Spitze des Handels- und Gewerbevereins. Mit neuem Schwung und der Konzentration auf bestimmte Themen will der HGV künftig wieder von sich reden machen. Offene Kritik an der Führung gab es von einem Mitglied, was sich auch bei der Abstimmung bei der Wahl des ersten und zweiten Vorsitzenden niederschlug.