Neustart für Frauen ab 45

07.07.2020

(pm). Ungewöhnliche Zeiten erfordern neue Formen der Kommunikation. Das Programm Berufsperspektive und Neustart für Frauen ab 45 beginnt am Samstag, 19. September, mit einem Wechsel aus Online- und Präsenzterminen. Die BeFF - Kontaktstelle Frau und Beruf in Stuttgart bietet Frauen ab 45, die einen beruflichen (Neu)Start anstreben, das Programm an. Das Programm wird von der Stadt Stuttgart gefördert.

Die Mehrheit der Frauen ist heute gut bis sehr gut qualifiziert. Zu einem hohen Prozentsatz haben sie eine abgeschlossene Berufsausbildung oder ein Studium absolviert und langjährige berufliche Erfahrung. Aus unterschiedlichen Gründen und gerade jetzt kann in der Lebensmitte eine berufliche Veränderung notwendig werden oder gewünscht sein und es muss eine (neue) berufliche Perspektive gefunden werden. Motivation, Wissen und Erfahrung sind gute Argumente für berufliches Weiterkommen.

Dennoch ist es nicht immer einfach für Frauen, sich im mittleren Lebensalter auf dem Arbeitsmarkt zu platzieren und eine passende, der eigenen Qualifikation entsprechende und existenzsichernde Tätigkeit zu finden. Die Coronamaßnahmen stellen zudem den Arbeitsmarkt vor enorme Herausforderungen.