Neuling mit Faible für Finanzen

26.08.2021 05:30, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Bundestagswahl 2021: Sebastian Schäfer, Kandidat für Bündnis 90/Die Grünen, tritt erstmals an, um ein Bundestagsmandat zu erringen. Mit Listenplatz 17 könnte das sogar gelingen. Den Klimawandel aufzuhalten könnte gelingen, meint er.

Dr. Sebastian Schäfer: Ein Unterfranke will für Baden-Württemberg nach Berlin. Foto: Just

KÖNGEN. Sebastian Schäfer kommt mit dem Fahrrad. Bei dem 42-Jährigen ist es keine Show. Er pendelt jeden Tag mit dem Rad und der S-Bahn von Esslingen, wo er wohnt, nach Stuttgart, wo er im Finanzministerium arbeitet. Was war seine Motivation, sich für die Bundestagswahl aufstellen zu lassen? „Wir sind wahrscheinlich die letzte Generation die jetzt schon die Auswirkungen des Klimawandels spürt und die jetzt noch etwas dagegen machen kann. Und darum geht es mir“, sagt er. Sein Gebiet ist die Finanzpolitik, die Steuerpolitik, ein Bereich, den man nicht auf den ersten Blick mit dem Thema Klimaschutz verbindet, aber die großen Hebel um den Kampf gegen die Klimakrise aufzunehmen liegen, so denkt er, genau in diesem Bereich.