Neueste Trends für Herbst und Winter

Kürzlich präsentierte das Wendlinger Modehaus Mochel die neuesten Herbst/Winter- Trends. In der Ruhe liegt die Kraft, heißt es bei der Aufsteigerfarbe Camel, kombiniert mit Farbe oder als monochromen Look. Animalprint und Karo bleiben, genauso wie der Mustermix Leo mit Blume. Die neue Qualität ist Cord, als Jacke, Hose oder als ganzer Anzug. Die Hose wird noch vielfältiger. Die Culotte wird weiter, die lässige Joggpant, aber auch die Denim in gerade Form und ruhigen Waschungen von mittel- bis dunkelblau dominieren im Herbst. Die Modells kombinierten die Outfits mit passenden Taschen, Schals und Schuhen. Das Publikum war begeistert und die Modenschau wurde mit viel Applaus belohnt. Danach tauschten sich die Besucher neu inspiriert über die aktuellen Trends aus. Bis 22 Uhr konnten die Kunden sich auch gleich mit neuen Kleidungsstücken eindecken. pm