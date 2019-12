Neues Wohngebiet für Oberboihingen

Gemeinde nutzt die Möglichkeit, bereits bebaute Fläche zu arrondieren – Umstrittener Paragraf 13b wird möglicherweise verlängert

In Oberboihingen wird gebaut was das Zeug hält. Innenverdichtung hieß bisher das Zauberwort. Jede Baulücke wurde genutzt, um Wohnraum zu schaffen. Nun leitete der Gemeinderat am Mittwoch auch ein Bebauungsplanverfahren für den Außenbereich ein. In letzter Sekunde, denn Paragraf 13b, der das Verfahren beschleunigt, läuft zum Jahresende aus.

Noch ist hier eine Pferdekoppel, in einigen Jahren entsteht an gleicher Stelle ein Wohngebiet. Foto: sg

OBERBOIHINGEN. In der letzten Sitzung des Gemeinderats vor der Weihnachtspause beschloss das Gremium, einen Bebauungsplan auf den Weg zu bringen, der in der Verlängerung der Zollernstraße und der Neuffenstraße Bauland schafft. Die Gemeinde nutzt hier den seit 2017 bestehenden Paragraf 13b des Baugesetzbuches, der eigentlich helfen sollte, die prekäre Lage auf dem Wohnungsmarkt zu entschärfen.