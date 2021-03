Schwerpunkte

Neues Wohn- und Geschäftshaus in Wendlingen

30.03.2021 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Wohnungsübergaben beginnen diese Woche – Eröffnung der Filiale von TEDi am 8. April geplant

Was lange währt, wird endlich gut. – Nach mehr als zwei Jahren Bauzeit konnten jetzt die Bauzäune rund um das ehemalige Häfner-Areal in der Unterboihinger Straße entfernt werden. Auch die Schillerstraße ist seit diesem Monat wieder in beiden Richtungen für den Verkehr geöffnet. Entstanden ist ein neues fünfstöckiges Gebäude – das Haus No 8.

Das Haus No 8 in der Unterboihinger Straße in Wendlingen.

WENDLINGEN. In einem Zeitrahmen von gut zwei Jahren ist nach Abbruch des ehemaligen Häfner-Gebäudes das neue Haus No 8 in Wendlingens Einkaufsstraße fertiggestellt worden. Seit dieser Woche findet die Übergabe der 22 Wohnungen statt, die sich vom ersten bis vierten Obergeschoss des Wohn- und Geschäftsgebäudes an der Ecke Unterboihinger-/ Schillerstraße befinden. Die Bezeichnung „Haus No 8“ bezieht sich auf den Gebäudeteil mit Wohnungen, dessen Eingang in der Schillerstraße Hausnummer 8 liegt, während das vermietete Ladengeschäft eines Handelsunternehmens im Erdgeschoss über die Unterboihinger Straße erschlossen wird.