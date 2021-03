Schwerpunkte

Neues Semester an der Musikschule Köngen/Wendlingen steht in den Startlöchern

10.03.2021 05:30, — E-Mail verschicken

WENDLINGEN/KÖNGEN (pm). Im April beginnt an der Musikschule Köngen/Wendlingen wieder ein neues Schulsemester, zu dem Unterrichts-Anmeldungen angenommen werden können. Der Unterricht findet je nach Fach in der Mörikeschule Köngen und/oder im Treffpunkt Stadtmitte Wendlingen in den Räumlichkeiten der Musikschule statt. Im Instrumentalunterricht werden einzeln und in Kleingruppen eine Reihe von Instrumenten unterrichtet.

Im Vokalbereich gibt es Gesang klassisch und Jazz/Pop, Chor (Kinderchor: „Die Rotkehlchen“, Jugendchor „Allegria“). Die Chöre beginnen gegebenenfalls zu einem etwas späteren Zeitpunkt wieder mit den Proben.

Der Unterricht wird für alle Altersstufen erteilt; eine Altersgrenze nach oben gibt es nicht. Wer es also auch in fortgeschrittenem Alter einfach „noch einmal probieren“ möchte, hat an der Musikschule alle Möglichkeiten.

Ebenfalls im Angebot ist Tanzunterricht in den Bereichen Tanzfrüherziehung (ab etwa dreieinhalb Jahren), Vorballett (ab fünf Jahren), Kinder- und Jugendlichen-Ballett sowie Jazzdance, Hiphop und Modern Dance, auch für Erwachsene. Der Unterricht findet am Donnerstag- und Freitag-Nachmittag im Tanzraum der Musikschule im Treffpunkt Stadtmitte Wendlingen statt.