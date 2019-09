Neues Semester an der Musikschule

Tag der offenen Tür am 14. September im Treffpunkt Stadtmitte

WENDLINGEN/KÖNGEN (pm). Für alle kleinen und großen Interessenten, die einfach einmal ein Instrument ausprobieren wollen, bietet der Tag der offenen Tür am Samstag, 14. September, von 10 bis 12 Uhr in den Räumen der Musikschule im Treffpunkt Stadtmitte eine gute Gelegenheit. Die Lehrkräfte der Musikschule stehen in dieser Zeit für eine fachkundige persönliche Beratung bereit. Wer seine Kinder oder sich selbst zum Unterricht anmelden möchte, kann dies gleich vor Ort im Büro tun.

Im Oktober beginnt an der Musikschule Köngen/Wendlingen wieder ein neues Schulsemester, zu dem Unterrichts-Anmeldungen angenommen werden können. Es werden einzeln und in Kleingruppen folgende Instrumente unterrichtet: Blockflöte (alle Instrumente), Querflöte, Oboe, Klarinette, Saxophon, Fagott und Schlagzeug sowie Percussion; Blechblasinstrumente: Horn, Trompete, Tenorhorn, Posaune; Streich- und Zupfinstrumente: Violine, Viola, Violoncello, Kontrabass (auch E-Bass und Jazz-Bass), Gitarre (klassisch und E-Gitarre) sowie Harfe; Tasteninstrumente: Akkordeon, Klavier und Keyboard; im Vokalbereich: Gesang, Stimmbildung und Chor mit Singschule (Kinderchor: „Die Rotkehlchen“, Jugend-Vokal-Ensemble „Allegria“). Der Unterricht wird für alle Altersstufen erteilt, es gibt keine Altersgrenze nach oben.