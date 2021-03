Schwerpunkte

Neues Schnelltestzentrum vor dem Rathaus Wendlingen

27.03.2021 05:30, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

In Kooperation mit der Stadt Wendlingen wird das Corona-Schnelltestzentrum von einem privaten Event-Veranstalter betrieben

Seit Beginn der Pandemie liegt die Musik- und Eventbranche am Boden. Kreative Konzepte sind gefragt, vor allem solche, die über einmalige Veranstaltungen hinausgehen. Eine lose Gruppe aus der Branche macht jetzt auf sich aufmerksam mit Covid-Schnelltestzentren. Eines davon ist seit gestern vor dem Wendlinger Rathaus in Betrieb gegangen.

Mitorganisator Simon Bangert (links) erklärt einem gerade getesteten Bürger (rechts), dass nach 20 Minuten das Ergebnis feststeht. Eine medizinische Mitarbeiterin (Mitte) hat den Abstrich mit dem Wattestäbchen vorher gemacht. Foto: Kiedaisch

WENDLINGEN. Organisieren und planen gehört zu ihrem Handwerk. Also warum nicht sich sein Know-How zunutze machen und statt Konzerte oder Messen etwas managen, was gerade gebraucht wird? Seit geraumer Zeit haben außer der sogenannten „Blaulichtfamilie“, wie das DRK, Malteser, Ärzte, Apotheker – auch Privatanbieter die Möglichkeit, ein Schnelltestzentrum zu betreiben. Solche Vorbilder gibt es inzwischen in einigen Teilen der Bundesrepublik wie in Ulm, Konstanz, Mannheim, Singen, Saarlouis oder Köln/Bonn. Seit Anfang Februar betreiben Simon Bangert und Christian Wohlfahrt (Hands Up! Media) ein Drive-In-Schnelltestzentrum in Esslingen-Zell. Dort werden Antigen-Tests, Antikörpertests und PCR-Tests für Selbstzahler angeboten. Ein weiteres Zentrum wurde von dem Veranstaltungsteam aus Wendlingen, das sich in der Region bereits durch mehrere Events wie das Street-Food-Festival oder das Popup-Sommerdorf im letzten Jahr in Wendlingen einen Namen gemacht hat, am Donnerstag auf dem Bahnhofsvorplatz im Beisein von Oberbürgermeister Zieger in Esslingen eingerichtet. Als nächstes soll ab Montag auf der Messe in Friedrichshafen ein viertes Covid-Schnelltestzentrum folgen.