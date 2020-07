Schwerpunkte

Neues Gewerbegebiet für Wernau

27.07.2020 05:30

Auf den Talwiesen sollen sich im ehemaligen Wasserschutzgebiet bald auf fast neun Hektar Firmen ansiedeln können

Das ist schon eine Hausnummer: 8,8 Hektar Gewerbegebiet mit einer bebaubaren Fläche von zirka 6 Hektar in der Region Stuttgart mit verkehrsgünstigem Anschluss an die Bundesstraßen B 10 und B 313. Es bedeutet aber auch, dass die Grünfläche am Wernauer Stadteingang verschwinden wird.

Nach der Aufgabe der Eigenwasserversorgung kann das Wasserschutzgebiet bebaut werden. pm

WERNAU (pm). Die Wiesen hinter dem Hügel an der Kreuzung zwischen Esslinger Straße und Neckar waren bislang als Schutzgebiet für Trinkwasserbrunnen ausgewiesen. Nachdem die Stadt 2017 die Eigenwasserversorgung stilllegen musste und mittlerweile aufgegeben hat, wurde die städtische Fläche frei für neue Nutzungen. Der Gemeinderat hat nun mehrheitlich beschlossen, für ein neues Gewerbegebiet den Bebauungsplan „Neckartal III“ aufzustellen. Sechs Stadträte sprachen sich dagegen aus, zwei enthielten sich.