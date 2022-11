Schwerpunkte

Neuer Blitzer in der Neckarstraße in Wendlingen

29.11.2022 16:20

Was des einen Freud’, kann des anderen Leid sein: Seit Dienstagnachmittag steht in der Neckarstraße in Wendlingen (entlang der Lauter) eine neue Geschwindigkeitsmesssäule. Wie man auf unserem Foto sieht wurde sie gerade von der beauftragten Firma aufgebaut und eingerichtet. Alexander Baier vom Ordnungsdienst der Stadt Wendlingen (links der Säule) schaute danach, dass während der Arbeiten der Verkehr nicht beeinträchtigt wurde. Während sich die Anwohner auf der gegenüberliegenden Straßenseite über die Anlage in der Tempo-30-Zone freuen dürften, werden die Autofahrer die Neuerung mit gemischten Gefühlen betrachten, besonders wenn in Sichtweite des Ortsausgangs wieder das Gaspedal zu schnell durchgetreten wird und die Strafe folgt – in Form eines roten Blitzlichts. Aber auch einfahrende Fahrzeuge müssen auf ihre Geschwindigkeit achtgeben, da der Blitzer in beide Richtungen Schnellfahrer misst. gki Foto: Kiedaisch