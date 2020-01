Neuer Belag für die Kapellenstraße

28.01.2020 05:30, Von Barbara Gosson — E-Mail verschicken

Von April bis August wird zwischen Talstraße und Waldstraße gebaut – Bis zum Vinzenzifest soll alles fertig sein

Die Kapellenstraße ist ein viel genutzter Schulweg und ziemlich löchrig. Nachdem sie 2013 und 2014 bereits zwischen Waldstraße und Höhenstraße grundlegend saniert wurde, ist in diesem Jahr der Abschnitt zwischen Wald- und Talstraße an der Reihe. Der Wendlinger Gemeinderat fasste jetzt den Baubeschluss.

Die Kapellenstraße soll ab April saniert werden. Foto: Gosson

WENDLINGEN. Ein Spaziergang vom Bahnübergang an der Kapelle vorbei bis zur Waldstraße zeigt, dass eine Sanierung dringend nötig ist. Deshalb soll die Kapellenstraße grundlegend erneuert werden.

Ingenieur Dominic Walter aus Nürtingen erläuterte, was genau gemacht wird: Nicht nur der Belag wird erneuert, auch im Untergrund passiert einiges. Die alte Wasserleitung inklusive der Hausanschlüsse wird neu gemacht. Neu in den Boden kommt auch eine Gasleitung, mehrere Anlieger hatten Interesse an einem Gasanschluss bekundet.