Neue Wasserleitung in der Ringstraße

Bauarbeiten in der Ringstraße pm

KÖNGEN (pm). Die Gemeinde investiert in die Wasserversorgung und verlegt durch die Stadtwerke Esslingen eine neue Wasserleitung in der Ringstraße, zugleich wird von den Stadtwerken auch die Gasleitung, die im gleichen Graben liegt, erneuert. Am Kanal wurden Beschädigungen, die bei den Grabungen festgestellt wurden, gleich mit behoben. Die Aufgrabungen im Bereich der Baumaßnahme werden in Abstimmung mit dem Landesdenkmalamt durch eine Fachfirma begleitet. Hier werden die im Profil zu findenden, meist aus der römischen Zeit stammenden Zeugnisse aufgenommen und archiviert. Die Maßnahme, die noch bis Ende des Jahres an-dauern wird, erstreckt sich noch in den oberen Teil der Mozartstaße und einen Stich in die Silcherstraße.